Vaccination contre la grippe : cinq questions sur la campagne qui commence mardi

Les personnes à risque pourront recevoir en même temps l'injection contre le Covid-19 et la grippe.

Une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe débute, mardi 17 octobre, après une saison 2022-2023 marquée par une triple épidémie de grippe-Covid-19-bronchiolite particulièrement virulente. Ainsi, à elle seule, la grippe a emporté 1 505 personnes entre novembre 2022 et avril 2023, selon une étude publiée par Santé publique France mardi. Cette épidémie de grippe, qualifiée de "précoce et exceptionnellement longue", a causé "de fortes tensions sur l'offre de soins et une surmortalité élevée", note l'agence de santé publique, qui tient à "rappeler l'importance de la prévention, notamment par la vaccination antigrippale chez les personnes à risque". Franceinfo répond à cinq questions concernant cette nouvelle campagne de vaccination.

1 Quelle est l'ampleur de l'épidémie de grippe ?

Pour l'heure, la phase épidémique n'a pas commencé dans l'Hexagone, selon le bulletin épidémique que Santé publique France a publié mercredi, même si elle a débuté à La Réunion. L'agence de santé publique précise ainsi qu'"après une première vague épidémique observée en juin-juillet 2023, une seconde vague de circulation des virus grippaux est observée depuis fin août à La Réunion."

La grippe touche chaque année entre deux et six millions de personnes et cause de nombreux décès, en particulier chez les personnes fragiles, selon l'Assurance-maladie. Ainsi, outre les 1 505 décès relevés par Santé publique France, 110 918 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal ont été enregistrés entre novembre 2022 et avril 2023, soit la "valeur la plus élevée depuis la saison 2017-2018". Parmi ces passages aux urgences, 14% ont donné lieu à une hospitalisation, la majorité concernant les personnes de plus de 65 ans (54%).

2 Qui est concerné par cette campagne ?

Les personnes les plus incitées à la vaccination sont celles présentant le plus de risques. Autrement dit celles âgées de 65 ans et plus, celles âgées de 6 mois à 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité et les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge, énumère l'Assurance-maladie.

La Sécu recommande également à l'entourage des personnes à risque de se faire vacciner. Il s'agit des professionnels de santé et de tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque et des aides à domicile des employeurs vulnérables. L'Assurance-maladie incite aussi à la vaccination les proches des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication grave et les personnes immunodéprimées.

Enfin, à compter de cette année, la vaccination pourra être proposée aux enfants de 2 à 17 ans, sans comorbidité. A noter que la Sécu conseille une injection aux professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires "pour éviter la transmission aux animaux des virus influenza humains".

3 Qui peut effectuer la vaccination ?

Comme pour les campagnes précédentes, il est possible de se faire vacciner par son médecin traitant. Dorénavant, d'autres professionnels de santé peuvent également pratiquer cette injection, comme les pharmaciens d'officine, les sages-femmes et les infirmiers, précise l'Assurance-maladie.

Toutefois, seuls les médecins et les sages-femmes peuvent vacciner l'intégralité des patients. Des restrictions s'appliquent aux infirmiers et aux pharmaciens d'officine, qui ne peuvent pratiquer une injection que sur les personnes de 11 ans et plus (y compris celles qui ne sont pas ciblées par les recommandations vaccinales). De leur côté, les infirmiers peuvent vacciner les enfants de moins de 11 ans, mais uniquement sur prescription médicale, détaille la Sécu.

4 Pourra-t-on se faire vacciner en même temps contre le Covid-19 ?

A partir de mardi, il sera possible de se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le Covid-19 dans la foulée, "dès lors qu'une personne est éligible aux deux vaccinations", relève l'Assurance-maladie. Et "s'il n'est pas possible de les réaliser en même temps, aucun délai n'est nécessaire entre ces deux vaccinations", ajoute cette même source. A noter que "les injections doivent être pratiquées sur deux sites d'injection différents", soit deux bras différents, précise la Haute Autorité de santé dans ses recommandations de juin (PDF).

Initialement, la vaccination anti-Covid-19 devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe, à partir du 17 octobre. En raison de la reprise précoce de la circulation du virus à la rentrée, la campagne de vaccination contre le Covid-19 avait été avancée au 2 octobre. Mais pas celle de la grippe.

5 Avec quel vaccin ?

Au total, quatre vaccins sont disponibles pour cette campagne vaccinale, qui durera jusqu'au 31 janvier 2024. Trois types de vaccins pourront être prescrits pour l'ensemble des patients éligibles (dès l'âge de 6 mois), selon les recommandations de la HAS : Fluarix Tetra, Vaxigrip Tetra et Influvac Tetra. Seul le vaccin Efluelda est réservé aux personnes âgées de 65 ans et plus.