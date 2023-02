"Il y a toujours une petite appréhension" : les parents divisés sur la vaccination contre la grippe saisonnière pour les enfants dès 2 ans

Les autorités sanitaires recommandent la vaccination annuelle contre la grippe pour tous les mineurs dès 2 ans. La Haute Autorité de santé estime que ce vaccin devrait être inscrit au calendrier vaccinal et rendu gratuit.

La Haute autorité de santé (HAS) recommande de vacciner contre la grippe tous les mineurs dès 2 ans dans un avis rendu jeudi 9 février. Jusqu'à présent, la vaccination contre cette maladie est surtout réservée aux plus âgées les plus de 65 ans.

Les parents sont divisés sur l'intérêt de cette vaccination pour les plus jeunes. Si c'était à refaire Charlotte n'hésiterait pas. "Je suis pour la vaccination", explique cette maman de deux filles de 9 et 14 ans. Son aînée a déjà été vaccinée contre la grippe : "Quand elle était toute petite, il y avait eu une grande épidémie de grippe, et on l'avait vaccinée. Aujourd'hui, ma fille va très bien. Ce n'est pas un vaccin qui a été problématique pour elle."

"On a un recul depuis très longtemps"

D'autres parents sont plus sceptiques, sans être antivaccin, mais se demandent quel est l'intérêt de cette injection pour leurs enfants. "Je ne suis pas convaincue forcément, il y a toujours une petite appréhension", explique une mère de famille. "Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, lance une autre. Je ne suis pas sûr qu'on soit tant que ça concerné par la grippe."

La grippe circule pourtant fortement chez les jeunes et peut finir par contaminer les grands-parents. "Plus on est âgé, plus la grippe peut s'accompagner de surinfections bactériennes qui peuvent être délétères pour les personnes âgées", rappelle le pédiatre Jérome Valleteau de Mouillac. Se vacciner pour protéger ses grands-parents sans courir le moindre risque, assure le médecin : "On a un recul depuis très longtemps parce que ces vaccins ont été effectués chez les patients à risque. S'il y avait le moindre effet secondaire sévère, on le saurait." Et pour faciliter la vaccination chez les plus petits les autorités sanitaires recommandent un vaccin qui s'administre par spray nasal.