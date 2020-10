Grippe : la vaccination encouragée

Les stocks sont prêts pour la campagne de vaccination contre la grippe, qui doit débuter le 13 octobre. 550 doses sont conservées dans le frigo d'une pharmacie du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Pour le pharmacien, dans le contexte actuel de pandémie du Covid-19, les publics à risque, c'est-à-dire les plus de 65 ans, les personnes souffrant d'asthme ou de diabète ou encore les femmes enceintes, doivent absolument se faire vacciner.

"L'an dernier, il y avait eu de mémoire a peu près 68 000 admissions en urgence pour des cas de grippe. Grâce à cette campagne de vaccination, cela nous permettrait d'avoir moins d'entrées dans les urgences par rapport à des cas de grippe, et donc plus de disponibilités, plus de places, pour des personnes qui présenteraient des symptômes liés au Covid-19", indique William Parot, pharmacien. Se faire vacciner, un acte citoyen, comme le demandent des députés de la majorité. Avis partagé par l'Académie de médecine et des généralistes, pour qui il faut élargir la vaccination de la grippe au-delà du public à risque et inclure les personnels de santé et des Ehpad.

