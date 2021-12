Grippe aviaire : plus de 600 000 volailles ont été abattues en un mois, annonce le ministère de l'Agriculture

Les éleveurs français sont tenus d'observer certaines mesures depuis le 5 novembre, afin d'éviter les contacts entre les élevages et les oiseaux migrateurs.

(ROMAIN LONGIERAS / HANS LUCAS via AFP)

"Environ 600 000 à 650 000" volailles ont été abattues en France depuis le premier cas de grippe aviaire détecté dans un élevage fin novembre, selon des chiffres provisoires du ministère de l'Agriculture. Le ministère recense 26 foyers du virus dans des élevages, principalement dans le Sud-Ouest, 15 cas en faune sauvage et 3 cas en basses-cours.

Depuis le 5 novembre, les éleveurs français sont tenus à une "mise à l'abri" de leurs volailles de plein air pour éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs pouvant transmettre le virus de l'influenza aviaire. Le 24 décembre, le Conseil d'Etat a rejeté les recours de la Confédération paysanne et d'associations contre le confinement imposé aux canards, oies et poules de plein air, face à "un risque sanitaire grave et urgent", alors que s'étend l'épidémie de grippe aviaire.