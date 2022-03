Grippe aviaire : l'épidémie s'étend dans les Pays de la Loire

À Soullans (Vendée), les poules de Joseph Renaudin, retraité, sont enfermées depuis trois mois à cause de la grippe aviaire. "Avant, j'avais l'habitude de les sortir les après-midis, maintenant elles ne sortent plus, on sent qu'il y a quelque chose. Quand elles me voient arriver, elles viennent tout de suite au portail pour sortir", confie-t-il. Un moindre mal pour le particulier, qui s'inquiète de la progression du virus.

8 millions de volatiles abattues depuis novembre en Vendée

Pour éviter les contaminations par le biais d'oiseaux migrateurs, la préfecture demande aux particuliers de confiner leurs volailles ou de les mettre sous filet. Avec la flambée de l'épidémie dans la région, le geste devient urgent.

En Vendée, 8 millions de volatiles ont déjà été abattus depuis le mois de novembre. "L'ensemble de la filière, qui est une filière extrêmement importante pour la Vendée, est sinistrée", indique Alexandre Huvet, président de Challans Gois Communauté. Depuis une semaine, Dominique Leroy a posé un grillage sur son poulailler, à Soullans (Vendée). Solidaire envers les éleveurs, il a également été dissuadé par l'amende : 750 euros par poule.