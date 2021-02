Grippe aviaire : 739 élevages "dépeuplés" dans le Sud-ouest selon le ministère, représentant 2,45 millions de canards et 556 000 autres volailles

Le ministère de l'Agriculture annonce vendredi 12 janvier que 739 élevages du sud-ouest ont été dépeuplés depuis le début de la crise de la grippe aviaire en novembre dernier, ce qui représente 2,45 millions de canards et 556 000 autres volailles supprimés. "La stratégie de dépeuplement porte ses fruits. La dynamique de propagation du virus a fortement ralenti et la sortie de crise sur le plan épidémiologique se dessine. 739 élevages ont été dépeuplés, représentant 2,45 millions de canards et 556 000 autres volailles", écrit le ministère dans son communiqué.

"Le rythme d’apparition de nouveaux foyers a fortement diminué ces dernières semaines. Alors que près de 130 nouveaux foyers étaient détectés lors de la première semaine de janvier, ce nombre est tombé à 25 la première semaine de février. À la date d’aujourd’hui, 461 foyers d’IAHP (influenza aviaire) ont été confirmés par le laboratoire de référence de l’ANSES depuis le déclenchement de la crise en novembre dernier."

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie réaffirme "l’engagement de l’État pour indemniser les pertes subies, dans le respect des réglementations européenne et nationale. En complément des indemnisations sanitaires qui font déjà l’objet de versement d’acomptes aux éleveurs dont les cheptels ont été éliminés, un dispositif d’indemnisation des pertes économiques est en cours de mise en place."