Face à la recrudescence des infections à entérovirus, dont les méningites, Santé publique France appelle à la vigilance

Les infections à entérovirus, dont les méningites, sont en recrudescence à des niveaux équivalents à la période d'avant-Covid et risquent de circuler de manière importante cet été, notamment chez les jeunes enfants, avertit Santé publique France, mercredi 24 juillet.

Fréquentes, notamment chez les enfants, les infections à entérovirus sont le plus souvent bénignes, mais peuvent conduire dans certains cas à des formes sévères, neurologiques, respiratoires, cardiaques ou digestives. Il y a eu notamment "un nombre de méningites plus important entre les semaines du 18 mars au 19 mai par rapport à la même période en 2023", notent Santé publique France et le centre national de référence des entérovirus et parechovirus dans un bilan.

Ce phénomène s'est reflété dans les passages aux urgences et hospitalisations pour méningite virale. Santé publique France insiste sur le renforcement des règles d'hygiène familiale et/ou en collectivités (lavage des mains, désinfection des surfaces…), "essentielles pour limiter la transmission de ces virus, notamment aux personnes immunodéprimées et femmes enceintes".