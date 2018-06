Eczéma : faut-il interdire le soleil et les baignades ?

A l'occasion de la 4ème Journée nationale de l'eczéma, quelques gestes simples pour passer l'été en toute sérénité.

Baignade en piscine, en mer, exposition au soleil... comment gérer les plaisirs de l'été lorsque l'on souffre d'eczéma?

L'eau calcaire par exemple ? Pour beaucoup, elle serait dangereuse en cas d'eczéma. En réalité, elle ne pose aucun problème sur la peau atopique, selon le Dr Emmanuel Mahé, dermatologue membre de ResoEczéma. L'eau de piscine ou de mer sont donc tout à fait compatibles avec un eczéma à condition de suivre un conseil simple : "Il faut bien se rincer à l'eau claire en rentrant à la maison", recommande le dermatologue. Cette douche a pour objectif de rincer l'eau salée ou chlorée (le médecin conseille d'éviter les douches des piscines puisque l'eau y est traitée avec du chlore également). La durée de la douche et sa température doivent être adaptée à la tolérance de la peau, selon le Dr Stalder, dermatologue.

Attention néanmoins, les bains de mer ou en piscine doivent être évités en cas de poussées d'eczéma car la peau tolérera moins l'eau…

Du soleil oui... mais à petites doses

Quant au soleil, il fait du bien à la dermatite atopique : "on ne s'oppose donc pas à l'exposition solaire d'un enfant avec un eczéma", estime le spécialiste. En revanche, comme pour toutes les peaux, il est inutile de se surexposer à la lumière... Le danger d'un mélanome l'emporte sur les bénéfices pour la peau atopique.

"Les patients doivent vivre une vie normale avec le soleil : pour les enfants, l'objectif est de ne pas avoir de coup de soleil, comme pour tous les enfants ! Ils ne sont pas obligés de se protéger davantage que les autres…" Une forte chaleur peut toutefois provoquer une poussée d'eczéma.

Les règles sont donc d'appliquer une crème solaire d'indice de protection égal à 30 ou plus d'après le Dr Mahé. Il conviendra de renouveler après chaque bain et toutes les deux heures. L'exposition au soleil est à éviter aux heures les plus chaudes, entre 12 et 16 heures. Un chapeau, des lunettes de soleil et un tee-shirt de couleur claire complètent la panoplie anti-coup de soleil... Les enfants de moins de 3 ans, ne doivent pas être exposés au soleil.

Pour la 4ème Journée nationale de l'eczéma, des conférences sont organisées à Paris, Bordeaux et Lyon par l'Association française de l'eczéma. Celle-ci a publié en février les résultats d'une enquête intéressante sur le poids de la maladie et son impact sur le travail, la sexualité et la dépression

*Réseau national de dermatologues spécialisés dans la prise en charge de l’Eczéma qui collabore étroitement avec l’Association Française de l’Eczéma.

par Dr Charlotte Tourmente journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr