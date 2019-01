Suède : les autorités s'inquiètent d'un possible cas d'Ebola

Le patient, qui a séjourné environ trois semaines au Burundi, s'est présenté tout d'abord à l'hôpital d'Enköping, avant d'être transféré à Uppsala.

Les résultats des analyses sont attendus en fin de journée. Une personne a été placée en quarantaine à l'hôpital universitaire d'Uppsala, en Suède, après avoir présenté des symptômes évoquant la fièvre hémorragique Ebola, ont fait savoir vendredi 4 janvier les autorités locales.

Le patient, qui vit en Suède et a séjourné environ trois semaines au Burundi, s'était présenté tout d'abord à l'hôpital d'Enköping, avant d'être transféré à Uppsala. L'hôpital d'urgence d'Enköping a été fermé et le personnel soignant qui a été en contact avec cette personne a été soumis à des examens de contrôle, ont ajouté les autorités."Les résultats des analyses seront vraisemblablement disponibles à un moment ou un autre dans la soirée. Ce n'est qu'une présomption et d'autres diagnostics sont possibles", ont indiqué les autorités dans un communiqué.

La fièvre Ebola sévit de façon sporadique dans certains pays d'Afrique tropicale ou équatoriale. Une grave épidémie a frappé l'Afrique de l'Ouest de la fin 2013 jusqu'au début 2016, notamment au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. Au total, selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 28 000 cas avaient été recensés, dont plus de 11 300 ont entraîné la mort du patient. Une autre épidémie s'est déclarée il y a six mois dans certaines régions de la République démocratique du Congo (RDC), où 356 des 585 malades recensés sont morts.