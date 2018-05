RDC : le retour d'Ebola

La course contre la montre a commencé à Bambaka, ville de la République démocratique du Congo de plus d'un million d'habitants, dans ce centre médical où se trouvent des personnes atteintes du virus Ebola. Un virus très dangereux qui se transmet par un simple toucher provoque d'abord des maux de tête puis des vomissements avant que la mort intervienne très vite.

Pas de vaccination de masse

Le personnel médical se protège avec des combinaisons intégrales et ouvre de nouveaux lits. Au même moment, à l'aéroport, l'OMS achemine plus de 8 000 doses de vaccin. Ce ne sera pas une vaccination de masse, car il faut vacciner en priorité le personnel médical et les proches des malades. De plus, les experts le reconnaissent, il s'agit d'un vaccin expérimental sans garantie de résultat. Ebola est un virus extrêmement agressif qui a fait 11 000 morts en Afrique en 2015, la ville de Bambaka est aujourd'hui au coeur de l'épidémie.

Le JT

Les autres sujets du JT