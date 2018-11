Dépression : quels sont les signes auxquels prêter attention ?

Comment faire la différence entre une dépression et un coup de blues ? "La dépression n'est pas une déprime passagère, c'est une maladie que l'on repère par ses symptômes", explique Frédérique Prabonnaud. "Si pendant au moins deux semaines, vous vous sentez triste, déprimé, sans espoir ou si vous avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses, les loisirs, le travail", l'état dépressif peut être déclaré poursuit la journaliste. S'y ajoutent au moins trois symptômes secondaires : la fatigue ou le manque d'énergie, la perte de poids, les problèmes de sommeil, le sentiment de dévalorisation, de culpabilité ou encore penser à la mort. "On diagnostique un épisode dépressif quand ces symptômes perturbent votre vie quotidienne".

Une maladie qui touche toute la population

La dépression est vue comme le mal du siècle. "C'est une maladie fréquente. Presque 10% des adultes ont souffert au cours des 12 derniers mois d'un épisode dépressif caractérisé. Ce qui est inquiétant, c'est que ce chiffre a augmenté entre 2010 et 2017, en particulier chez les femmes, les étudiants, les personnes ayant des faibles revenus, les chômeurs. Chez ceux qui travaillent, 8% ont connu un épisode dépressif au cours de l'année, les femmes étant les plus touchées". La maladie reste cependant taboue. "Pourtant, en parler, et consulter si besoin est la première étape pour une bonne prise en charge", conclut la journaliste.

