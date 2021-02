Wuhan : l’OMS poursuit son enquête

Cinquième jour de visite des experts de l’Organisation mondiale de la santé en Chine. À Wuhan, rien ne fuite à l’avance de leur emploi du temps. Tout est extrêmement millimétré et surveillé par les autorités chinoises. Les enquêteurs sont gardés à bonne distance des médias. Ils ont toutefois pu visiter le fameux marché de Wuhan, premier foyer connu de l’épidémie de Covid-19 et ont eu des rencontres avec des experts. On ne sait pas encore s’ils vont se rendre dans le fameux institut de virologie de Wuhan qui travaille sur les chauves-souris.

Une nouvelle hypothèse

De leur côté, les autorités chinoises minimisent l’enquête menée par l’Organisation mondiale de la santé. La Chine avance même une nouvelle hypothèse : le virus pourrait être né hors du pays et serait arrivé à Wuhan notamment via la chaîne du froid et au travers de produits congelés.