Les Français ont du mal à se procurer du gel hydroalcoolique et des masques, et pourtant, on exporterait ce genre de produits vers l’Allemagne. C’est ce que semblent montrer des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, accompagnées de ce type de commentaire : "Donc, pour se faire de la thune, ils nous sacrifient". Alors, est-ce que ces photos sont vraiment scandaleuses, interroge le journaliste Julien Pain ?

"Il n’y a pas eu de restriction d’exportation"

Un confrère de Libération est allé vérifier si on trouvait bien du gel français dans les supermarchés allemands, et c’est le cas. Nous avons contacté la marque française qui commercialise ce produit, elle nous a confirmé qu’il est bien fabriqué à Lyon, puis exporté vers l’Allemagne via une filiale. "Il y a eu une période de tension sur ce produit au début de l’épidémie mais ce n’est plus le cas actuellement. Et il n’y a pas eu de restriction d’exportation sur les gels hydroalcooliques", justifie la marque.

Le JT

Les autres sujets du JT