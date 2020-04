Vrai ou faux : les fumeurs sont-ils moins sensibles au coronavirus ?

Plusieurs études sérieuses menées par des scientifiques reconnus ont fait un constat étonnant : les fumeurs sont sous-représentés parmi les malades du Covid-19. Le professeur Dautzenberg, tabacologue et fervent opposant au tabac avance lui-même ce chiffre sur Twitter "les fumeurs font 5 à 10 fois moins de Covid que les non-fumeurs."

La nicotine pourrait avoir un effet protecteur contre le Covid-19

Il se base sur des études menées sur les populations chinoises et américaines. Par exemple, en Chine, seulement 9,6% des malades du Covid-19 étaient des fumeurs tandis que les fumeurs représentent 31,2% de la population globale. Les chercheurs n’ont pas établi de lien de cause à effet direct mais ils émettent une hypothèse : la nicotine pourrait avoir un effet protecteur contre le Covid-19, et c’est l’unique piste proposée pour l’instant par les scientifiques.

