Vrai ou fake : les anti-inflammatoire permettent-ils de soigner le coronavirus ?

Le 11 avril, un homme publie un vidéo sur la plateforme Youtube. Elle a fait plus d’un million de vues en une semaine. À en croire le youtubeur, les anti-inflammatoires sont un traitement efficace contre le Covid-19. L’homme cite le docteur Sandro Giannini, médecin orthopédiste à l’université de Bologne (Italie). Ce médecin a constaté chez ses patients un phénomène d’inflammation, qui entrainait une thrombo-embolie pulmonaire mortelle.



Une inflammation attaquant le système cardio-vasculaire

L’ensemble des médecins et des chercheurs a effectivement constaté que le Covid-19 n’était pas juste une maladie respiratoire, et qu’elle pouvait aussi provoquer une inflammation attaquant le système cardio-vasculaire. Pour autant, pour le Dr Nicolas Noël, spécialiste en médecine interne et immunologie, "il ne faut surtout pas prendre d’anti-inflammatoire non-stéroïdiens".