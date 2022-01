Vrai ou fake : le pass vaccinal, obligatoire pour aller voter ?

La crise sanitaire serait-elle un prétexte pour organiser une vaste fraude électorale ? C’est en tout cas l’avis partagé par de nombreux internautes. "L’accès aux bureaux de vote sera sans doute soumis au #PassVaccinal. Organisez-vous dès maintenant pour faire des procurations. Préparez-vous à la fraude massive", peut-on par exemple lire sur le compte Twitter @TrumpFrance.

Une idée venue des États-Unis

Pourtant, le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises par le passé. En novembre dernier, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs assuré que les non-vaccinés pourraient bien aller voter lors des prochaines élections. En outre, cette idée d’une élection volée rappelle surtout la sémantique employée par Donald Trump et ses proches à l’issue de sa campagne perdue en 2021. "Comme vous le savez nous menons tous en ce moment un combat contre les pass vaccinaux et l’ingérence de l’élite mondialiste. On a vu Macron dire que les non-vaccinés ne sont plus des citoyens. Vous êtes l’exemple de comment mener ce combat pour le monde entier", s’est ainsi indigné Steve Bannon, l'ex-conseiller de l’ancien président américain Donald Trump, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.