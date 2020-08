Vienne : trois cas de coronavirus au Futuroscope

Trois cas de coronavirus ont été annoncés au Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne). La contamination aurait eu lieu à l’extérieur du site, lors d’une soirée privée. Dès leur contamination connue, 28 collègues ont été recensés comme contacts proches et cas potentiels. Tous ont été testés mardi 25 août, notamment par la médecine du travail. Les réactions étaient partagées pour les visiteurs. Des procédures sanitaires drastiques ont été mises en place depuis la réouverture du site, il y a deux mois.

35 millions d’euros de perte

Du virucide est notamment projeté par les salariés, dans les salles et à l’extérieur. Les sièges, les casques et les manettes sont désinfectés entre chaque passage de visiteur. Jamal Dif, salarié, se dit rassuré quant à la situation. Pour le moment, aucune fermeture du site n’est envisagée. La direction communiquera quand elle aura le résultat de tous les tests. Le Covid-19, et ses trois mois de fermeture, ont déjà coûté 35 millions d’euros au parc.