VIDEO. Un touriste chinois âgé, infecté par le coronavirus, hospitalisé "dans un état sévère" à Paris

Un quatrième cas de coronavirus 2019-nCov a été identifié en France, a annoncé le directeur général de la Santé lors d'une conférence de presse, mardi 28 janvier. Il s'agit d'un touriste chinois "âgé d'environ 80 ans" et originaire de la province de Hubei, a précisé le professeur Jérôme Salomon. Cet homme, hospitalisé en réanimation à Paris, se trouve dans "un état sévère" et "nécessite des soins continus". Des recherches ont été lancées pour identifier d'éventuels "cas contact", chez des personnes qui auraient été en contact avec ce patient.

En Chine, le dernier bilan officiel fait état de 106 morts et plus de 4 500 personnes contaminées, principalement autour de Wuhan. La ville et la quasi-totalité de la province de Hubei sont coupés du monde depuis jeudi, dans l'espoir d'endiguer la propagation du virus. Le cordon sanitaire concerne 56 millions d'habitants et quelques milliers de ressortissants étrangers. L'épidémie pourrait atteindre son pic "dans une semaine ou 10 jours" avant de refluer, a estimé Zhong Nanshan, un spécialiste chinois des maladies respiratoires, cité par la presse d'Etat.