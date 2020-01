CARTE. Visualisez où se trouvent les cas de coronavirus 2019-nCoV dans le monde

Quelles sont les régions du monde les plus touchées par l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV ? Franceinfo vous propose une visualisation de cas avérés de malades à travers le monde.

Le nouveau coronavirus qui sévit en Chine depuis décembre a franchi les frontières chinoises. En Chine, la ville de Wuhan, d'où est parti le virus, a été placée en quarantaine et près de 60 millions de personnes sont confinées dans la province de Hubei. Le virus s'est répandu sur quatre continents et dans une dizaine de pays : Thaïlande, Australie, Etats-Unis, Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, France, Vietnam, Cambodge, Canada, Népal. Le département scientifique de l'université Johns Hopkins, à Baltimore (Etats-Unis) a entrepris un travail de collecte et de recensement des malades avérés, recoupant les données de plusieurs institutions de santé mondiales, européennes et chinoises, dont l'OMS.

Au 27 janvier 2020 à 16h53 heures, l'institut dénombrait 2886 personnes infectées à travers le monde et 82 morts, tous sur le territoire chinois.