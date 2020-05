Vidéo. Transports et déconfinement : comment tenir la distance ?

Gare de Juvisy, dans l'Essonne. 700 000 passagers par jour en temps normal. Ici, comme dans de nombreuses gares, on appréhende le 11 mai. Pour inciter les passagers à garder leurs distances, un haut-parleur diffuse un message anxiogène ou plutôt un bruit, celui de quelqu'un qui tousse. Puis ce message : "A cet instant, quelqu'un qui est peut-être porteur du coronavirus se trouve près de vous. Pour vous protéger, restez à distance de deux pas des autres voyageurs. "

Jouer sur les émotions

Un concept novateur qui a séduit la SNCF. C'est ce que l'on appelle le "Nudge", un mouvement en vogue dans les entreprises. C'est le principe d'inciter sans contraindre à changer un comportement. Dans le cas de la gare de Juvisy, entendre quelqu'un tousser doit faire réagir les usagers. "On joue sur les émotions et les sensations" explique Isabelle Collin, responsable de l'unité Nudge - SNCF "Ces bruits inhabituels pour des annonces en gare permettent de déclencher l'attention".

La vidéosurveillance en renfort

En plus du marquage au sol et la condamnation d'un siège sur deux dans les bus, métros, trains et tramways, certains vont plus loin. Comme à Cannes où la municipalité veut s'appuyer sur la vidéosurveillance couplée à un système de calculs. Des logiciels installés à côtés des caméras vont permettre de fournir des statistiques sur le port du masque ou les distances entre les usagers. Selon la mairie, il s'agit de pouvoir adapter la cadence des bus et non d'espionner les usagers.

Port du masque et lignes fermées

Enfin, rappelons que le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun dès le 11 mai. Si les règles de sécurité sanitaires ne pouvaient pas être respectées, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué des que des lignes pourraient être fermées.