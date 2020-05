VIDEO. Réouverture du Puy du Fou : "C'est normal que le président de la République dise ce qu'il ressent", déclare Franck Riester

Après qu'Emmanuel Macron a décidé lui-même la réouverture du Parc du Puy du Fou, et plus largement des sites touristiques et parcs à thème en zone verte le 2 juin, le ministre de la Culture Franck Riester a estimé ce mardi 26 mai sur franceinfo qu'il est "normal" que le président de la République s'intéresse ce dossier. "Il y a toujours un ministère de la Culture" et "il y a toujours un président qui est déterminé à faire des arts et de la culture une priorité", assure-t-il, balayant l'idée qu'il y ait un domaine réservé au chef de l'Etat. "C'est normal que le président de la République dise ce qu'il ressent et dise les choix forts qui sont faits pas le gouvernement et par lui-même", affirme le ministre.

Le fondateur du parc du Puy du Fou, Philippe de Villiers, a publié sur Twitter, le 21 mai, un SMS d'Emmanuel Macron reçu la veille, annonçant : "On commence dès aujourd'hui le travail en vue de la réouverture objectif 2 juin. Mandat est donné au préfet de commencer le travail dès aujourd'hui."

Pour éviter toute ambiguïté, voici le SMS d'E.Macron reçu le 20 mai à 16h06 : "DÉCISION prise ce matin en conseil de DÉFENSE : on commence dès aujourd'hui le travail en vue de la réouverture objectif 2 juin. Mandat est donné au préfet de commencer le travail dès aujourd'hui." — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) May 21, 2020

Selon le ministre de la Culture, le Puy du Fou est "un complexe de loisirs important, que nos compatriotes apprécient tout particulièrement, qui a un rôle économique et culturel en Vendée, donc c'est évidemment un sujet de préoccupation". Sa réouverture "sera officialisée lors du Conseil de défense" jeudi 28 mai à l'Élysée et "les modalités seront précisées", tout comme la situation des autres parcs de loisirs.

Le ministre a assuré militer "pour que nous puissions progressivement retrouver des spectacles, des théâtres, des concerts" sans "brûle[r] les étapes" et en "respectant les normes de sécurité".