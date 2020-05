VIDEO. Réouverture des salles de sport : comment la profession se mobilise

En attendant de connaitre la date de réouverture, le gérant d'un club de sport indépendant de Toulouse s'astreint déjà aux nouvelles mesures sanitaires. Désinfecter minutieusement chaque machine et mettre en place une distance d'au moins 1m50 entre les appareils : telles sont les nouvelles règles d'or. Dans un espace clos où on a pour habitude de se partager les appareils, les précautions à prendre sont multiples et les nouvelles consignes devront être respectées à la lettre.

Une séance de sport improvisée en plein air

Seules les activités sportives en extérieur sont autorisées depuis le 11 mai. A côté d'Angoulême, en Charente, un gérant de salle de sport a eu la bonne idée de dispenser les cours en plein air. Sur le parking, les rameurs et vélo elliptiques ont remplacé les voitures. Chaque personne dispose de 4 m carrés désormais pour s'entrainer et des sprays désinfectant sont mis à disposition. Tout est mis en place pour respecter de bonnes conditions d'hygiène

Les gérants espèrent connaitre le 2 juin la date de réouverture des salles.