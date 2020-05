VIDEO. Recette spéciale confinement : l\'assiette végétarienne

Julie Bastin, cheffe au restaurant solidaire Les Marmites volantes et membre de la Communauté Écotable, livre les étapes clés pour préparer une assiette végétarienne gourmande.

Les ingrédients

- Une patate douce

- 1/2 fenouil

- 1/4 de chou blanc

- Des échalotes ou des oignons

- Deux gousses d'ail

- Des raisins secs

- Une orange

- Un citron

- 100 g fromage blanc ou de yaourt nature

- 100 g de crème fraîche

- Deux œufs

- Des épices (pimenton, curcuma, cannelle)

- 15 g de fécule de maïs

- 300 g de céréales (riz ou autre)

- Des graines de sésame

- Des lentilles corail

- Du sel

- Du poivre

Les étapes

Tout d'abord, mettre une poignée de lentilles corail à tremper pendant 3 heures et préchauffer le four à 180°C avant de commencer à cuisiner. Puis, vous pouvez vous focaliser sur la préparation de la patate douce : l'éplucher et la couper en gros cubes. Peler deux gousses d'ail et râper l'orange. Récupérer le jus et le verser avec une cuillère d'huile d'olive et le pimenton (ou du paprika) sur la patate douce. Saler, poivrer, et enfourner à 180°C pendant 30 minutes.

Deuxième étape : les clafoutis. Commencer par mélanger le fromage blanc et la crème fraîche. Ajouter la fécule de maïs, le sel et le poivre, puis mélanger. Couler dans un moule et ajouter des raisins secs. Enfourner à 180°C pendant 15 minutes.

C'est le moment de s'occuper des légumes : égoutter les lentilles et émincer le chou et le fenouil. Presser le jus d'un demi citron. Ajouter l'huile d'olive, le sel, le poivre et une poignée de lentilles corail, puis mélanger.

Une fois toutes ces étapes réalisées, vous pouvez vous occuper de la céréale sautée : ciseler l'échalote et faire torréfier les épices à sec dans une poêle. Ajouter l'huile d'olive et l'échalote. Faire colorer puis faire sauter les céréales à la poêle.

Cette recette est une initiative de la Communauté Écotable, qui réunit des restaurants éco-responsables.