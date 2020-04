VIDEO. "Nous vaincrons le coronavirus" : Boris Johnson fait son grand retour aux commandes du Royaume-Uni

La courbe de l'épidémie de coronavirus "commence à s'inverser" au Royaume-Uni, a déclaré le Premier ministre, Boris Johnson, lundi 27 avril, lors de sa première allocution depuis sa guérison du Covid-19. Les Britanniques doivent toutefois continuer à respecter les mesures de confinement pour éviter une recrudescence, a-t-il souligné, devant le 10 Downing Street, où il a fait son grand retour dimanche.

"Si nous faisons preuve du même esprit d'unité et de détermination dont nous avons tous fait preuve depuis six semaines, alors je n'ai absolument aucun doute que nous vaincrons [l'épidémie de coronavirus]", a-t-il affirmé.

