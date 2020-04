VIDEO. Les Noirs américains, plus exposés au risque de mourir du coronavirus ?

"Qu'il s'agisse de mortalité maternelle ou de mortalité due aux cancers, aux maladies cardiovasculaires ou neurovasculaires, les Afro-Américains ont des taux de mortalité plus élevés dans 8 des 13 principales causes de décès."

Médecin en réanimation et anesthésiste, le Dr Ebony Jade Hilton a tout de suite compris que l'épidémie de Covid-19 n'épargnerait pas la communauté afro-américaine. En effet, ils souffrent davantage de diabète, d'asthme et de problèmes cardiaques, ce qui les rend plus fragiles face au virus.

Un schéma alarmant et systémique

Pour Ebony Jade Hilton, il y a un lien étroit entre ces comorbidités et le racisme systémique dont sont victimes les Afro-Américains. "On ne peut pas parler de maladies respiratoires, d'asthme, de bronchites chroniques sans parler des polluants dans l'environnement et où nous choisissons de mettre des usines qui polluent l'air et l'eau dans certaines régions", estime-t-elle. Selon elle, les inégalités alimentaires sont aussi des causes de maladies comme le diabète ou l'obésité. Le schéma alarmant esquissé par le médecin se répète à travers les États et à travers les villes des États-Unis. De plus, les travailleurs noirs et hispaniques sont les moins susceptibles de pouvoir faire du télétravail, nombre d'entre eux occupant des emplois jugés essentiels pour maintenir le pays.

Le problème des déserts médicaux

S'ajoute à cela la rareté des soins, un autre facteur. Certains secteurs n'ont en effet pas un seul hôpital, forçant la population à se concentrer dans les hôpitaux des comtés voisins. "Le système de santé n'est pas fait pour prendre des tas de patients à la fois. Et si on croit qu'on a vu le pire à New York City, qui a 62 hôpitaux pour une seule ville, attendez que ça frappe le sud profond où on voit la pauvreté faire son nid et planter ses racines", regrette Ebony Jade Hilton.

À Chicago, 72 % des personnes décédées du Covid-19 sont noires, alors qu'elles ne représentent que 30 % de la population.