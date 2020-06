VIDEO. Les navires de la Brittany Ferries reprennent du service après trois mois d'arrêt

La compagnie Brittany Ferries, fortement touchée par la crise du coronavirus, a recommencé ce lundi à transporter des passagers vers le Royaume-Uni. C'est un grand soulagement pour Christophe Mathieu, directeur général de la société : "Je suis ravi, enfin je revis !".

Une jauge divisée par trois

Afin de respecter les distanciations physiques à bord, seule une soixantaine de voitures ont embarqué à bord du Mont-Saint-Michel sur le port de Ouistreham (Calvados) pour cette première traversée transmanche, alors que le ferry peut en transporter 350. Pendant tout l'été les cabines seront obligatoires lors des traversées et le nombre de passagers à bord réduit, parfois de plus de 60% par rapport à la capacité maximale. Le navire ne pourra accueillir que 550 passagers au lieu de 1500 en temps normal. L'accès au salon est suspendu durant toute l'épidémie de Covid-19 (France 3 Grand Ouest)

Le débarquement des passagers va en outre se faire de manière échelonnée pour éviter les files d'attente dans les cages d'escalier, les ascenseurs et le garage. Des mesures de sécurité sanitaire indispensables selon la direction. "On capitalise sur ce qui est un des points fort du ferry c'est à dire la distanciation, il faut sauver notre saison", assure Christophe Mathieu.

Des répercussions économiques

Fortement touchée par la crise du coronavirus, la compagnie prévoit une perte de la moitié de son chiffre d’affaires par rapport à 2019. Elle a annoncé mettre fin au contrat signé avec le chantier allemand FSG pour la construction de ce qui devait être son premier navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).

La compagnie relance ses rotations dans les autres ports français de la mer du Nord et de la Manche, à Roscoff (Finistère), Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Cherbourg (Manche), Caen (Calvados) et Le Havre (Seine-Maritime) vers l'Angleterre et l'Irlande mais aussi à destination de l'Espagne.

Des traversées aussi en Méditerranée

Au sud de la France, les traversées vers la Corse et la Sardaigne ont également repris avec les deux principales compagnies (Corsica Ferries et Corsica Linea) qui desservent les îles méditerranéennes.