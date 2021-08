Vidéo La levée de la quarantaine pour les voyageurs français au Royaume-Uni est la fin d'une situation "incompréhensible", selon Jean-Baptiste Djebbari

La mesure d'isolement imposée aux voyageurs en provenance de France à leur arrivée au Royaume-Uni va être levée à partir du dimanche 8 août. "Ça met fin à une situation qui était un peu incompréhensible sur le plan strictement sanitaire", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, jeudi 5 août sur franceinfo.

"Il a fallu la réclamer, la négocier", cette mesure, indique le ministre. "Ce qui permettra aux Français qui vont au Royaume-Uni, qui parfois y retournent pour travailler ou pour y résider, pour ceux qui sont complètement vaccinés à deux doses, de ne pas se soumettre à cette quarantaine à laquelle ils étaient astreints depuis plusieurs semaines", se réjouit Jean-Baptiste Djebbari.

"Il faut des tests, que vous soyez vacciné ou non vacciné, précise toutefois le ministre. Pour ceux qui sont non vaccinés, il faut un test y compris à l'arrivée, au deuxième et au huitième jour, mais il ne faut plus de quarantaine obligatoire pour les voyageurs qui sont doublement vaccinés."