VIDÉO. "La croissance sera au moins égale à 5% en 2021", assure le gouverneur de la Banque de France, un "rebond historique"

"Dans nos prévisions, la croissance sera au moins égale à 5% en 2021, elle sera une des plus forte d'Europe, nettement supérieure à la moyenne européenne", a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, mardi 9 mars sur franceinfo. Ce sera "le plus fort rebond de l'économie française depuis près de 50 ans, depuis 1973. L'année dernière, une récession sans précédent et cette année, un rebond historique", s'est-il réjoui. Il assure que "la récession est derrière nous".

Depuis un an, nous vivons une rude étape de montagne avec des fortes descentes, même un peu vertigineuses, puis de belles remontées. François Villeroy de Galhau à franceinfo

François Villeroy de Galhau prévoit "une deuxième étape qui va durer un an", une sorte de "faux-plat" où "il y aura moins d'accidents et on va continuer à remonter en pente douce. Mais c'est quand même une étape exigeante pour passer de -5% à 0%", explique-t-il.

Après cette reprise va dépendre tout de même de "la confiance des consommateurs". Est-ce qu'ils vont reprendre le chemin des magasins, des restaurants pour soutenir l'activité économique ? "Les deux épisodes précédents peuvent nous donner confiance en ce sens", a estimé François Villeroy de Galhau qui publie Retrouver confiance en l'économie aux éditions Odile Jacob.