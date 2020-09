VIDEO. "J'ai l'impression qu'on a un peu sacrifié notre jeunesse pour les parents" : Vincent Lindon sur la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19

"Celui qui n’a pas son masque se fait dénoncer… Je croyais, avant le confinement, il y avait un bruit qui courait, que l’être allait devenir meilleur. L’être, y compris moi, tout le monde, qu’on allait devenir plus bons, qu’on allait se rendre compte… et en fait, non", se désole le comédien Vincent Lindon interrogé sur la période actuelle liée au coronavirus Covid-19 par Laurent Delahousse sur le plateau du magazine "20h30 le dimanche" (replay).

"J’ai l’impression qu’on a repris nos mauvaises habitudes, nos mauvais réflexes. C’est ça qui me fait le plus peur. C’est pour nos enfants… J’ai vécu toute ma vie dans un monde où les parents se sacrifient pour les enfants et j’ai l’impression, là, qu’on a un peu sacrifié notre jeunesse pour les parents. Et je suis prêt, moi, à prendre des risques pour que mes enfants puissent continuer à vivre sans masques, rigoler, aller dans les bars", précise-t-il.

"Il faut essayer de trouver un moyen de les faire espérer"

"J’ai vécu, j’ai beaucoup rigolé, je me suis amusé… J’ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé dans une grande période, un des plus beaux moments de la vie, et voilà, si cela doit coûter des dégâts… Il n’y a pas de monde qui se fait sans dégâts, affirme Vincent Lindon. J’ai envie que ce soit les enfants et la jeunesse hyper intelligente aujourd’hui, très inventive, j’ai envie que ce soit eux qui partent, mais qu’elle soit vigilante, qu’elle porte le masque, oui…"

"Il faut essayer de trouver un moyen de les faire espérer, qu’ils ne tombent pas en dépression nerveuse avant même de s’engager dans la vie active", conclut l’acteur qui est à l'affiche, à compter du mercredi 30 septembre 2020, du film Mon Cousin, réalisé par Jan Kounen, dans un duo avec François Damiens, aux côtés de Pascale Arbillot, Alix Poisson, Lumina Wang…