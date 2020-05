VIDEO. Gestion de la crise du coronavirus : France vs Corée du Sud

Les chiffres

Le 20 janvier, le premier cas de Covid-19 a été découvert en Corée du Sud. Même scénario en France quelques jours plus tard. Trois mois plus tard, la Corée du Sud recense officiellement 255 décès. Côté français, on compte environ 100 fois plus de morts.

Les tests

Ce n'est pas la première fois que la Corée du Sud fait face à une crise sanitaire, notamment avec l'épidémie du MERS en 2015. Fortes de leur expérience, les autorités coréennes ont demandé aux entreprises pharmaceutiques de développer des tests en masse dès le 27 janvier. Très vite, le 7 février, les tests ont pu être effectués, notamment via des cabines téléphoniques et des drives. En France, le premier "drive-test" a vu le jour en Essonne le 20 mars, soit plus d'un mois et demi après la Corée du Sud. Depuis début avril, d'autres tests sont disponibles ailleurs en France. Toutefois, seules les personnes prioritaires munies d'une ordonnance peuvent se faire tester. Les capacités de tests devraient augmenter d'ici le 11 mai.

Le traçage numérique

Dès le 11 février, la Corée du Sud a lancé Corona 100m, une application qui informe la population des cas détectés dans un rayon de 100 mètres. En France, la mise en place d'une application similaire est actuellement à l'étude. Baptisée StopCovid, l'application serait basée sur la technologie Bluetooth et devrait garantir l'anonymat numérique.

Le confinement

Dans la journée du 22 février, la Corée du Sud a enregistré un doublement du nombre de personnes infectées. Le gouvernement coréen a alors adopté des mesures de confinement, notamment pour la ville de Daegu, particulièrement touchée. Les personnes infectées ont été isolées et la pandémie contrôlée. Depuis le lundi 20 avril, salles de sport, lieux de culte et instituts de cours privés ont rouverts avec un respect des gestes barrières. En France, un confinement plus strict a été mis en place depuis le 17 mars. Alors que le second tour des élections municipales a été reporté, les élections législatives coréennes ont pu se tenir le 15 avril.

La situation dans les hôpitaux

La Corée du Sud compte 11,5 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. La France en comptait 6,1 pour 1000 habitants. Montrée en exemple par l'OMS, la Corée du Sud est passée, le dimanche 19 avril, sous la barre des 10 contaminations quotidiennes pour la première fois depuis deux mois.