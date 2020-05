VIDEO. Des animaux dans la ville

C’est l’une des rares bonnes nouvelles du confinement : moins de bruit, moins de pollution, moins de trafic… La nature a très vite repris ses droits. Et comme par miracle, les animaux ont réapparu, pour le plus grand émerveillement des spécialistes qui les observent.

Ces animaux n’avaient pas totalement disparu mais ils restaient discrets et fuyaient la pression humaine. A l’heure du déconfinement, leur laisserons-nous un peu plus de place ?

Renardeaux au Père-Lachaise, chauves-souris avenue Foch…

"Envoyé spécial" a suivi nuit et jour ces passionnés pour découvrir des animaux dans un décor surréaliste : les chouettes hulottes, les renards et leurs renardeaux au cimetière du Père-Lachaise, les hérons cendrés sur les bords de la Seine, les lapins dans le parc désert et silencieux du château de Versailles tel que personne ne l’a jamais vu, les très discrètes chauves-souris nichées avenue Foch à Paris, sans compter tous les oiseaux dont le chant s’entend davantage désormais.

Un reportage de Vincent Steiger et Philippe Pichon avec Jaguanum diffusé dans "Envoyé spécial" le 18 mai 2020.

