VIDEO. Depuis leur balcon ou à leur fenêtre, ils ont partagé leurs talents artistiques

De New York à Paris en passant par Londres… acteurs, chanteurs et autres professionnels du spectacle vivant ont fait profiter de leurs nombreux talents à leurs voisins. Certains Londoniens ont notamment pu assister à une représentation de la célèbre pièce de Shakespeare "Roméo et Juliette", jouée en direct par des acteurs depuis leur balcon respectif. À Buenos Aires en Argentine, c'est Juan Diego Martínez, un DJ, qui a animé le quotidien de ses voisins. "J'essaie de compenser tout ce qui se passe et la meilleure façon était d'aller sur les balcons et de faire un peu la fête, de mettre de la musique pour que les gens puissent danser de chez eux", raconte-t-il.

À Paris, certains ont pu danser sur quelques chansons diffusées par Nathan depuis son balcon. Le "disco balcon", comme il l'appelle, était pour lui une façon de "continuer à vivre malgré ça, en restant chez soi et toujours en étant heureux." Aussi, dans la capitale française, la danseuse Jeanne Morel a fait profiter de ses quelques pas de danse à son voisinage. "Je crois que l'art prend tout son sens en fait aujourd'hui", dit-elle.