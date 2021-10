Et si vous veniez témoigner de votre crise sanitaire ? L'Institut Covid-19 Ad Memoriam lance, jeudi 7 octobre, "Histoires de crise", une plateforme numérique pour collecter les témoignages des Français sur la pandémie de Covid-19. "Chacun, chacune, quelles que soient ses expériences, peut venir raconter son vécu du Covid-19", annonce le site.

"Dès mars 2020, il nous a paru essentiel de collecter tout ce qui relève de traces et de mémoires de la pandémie, les témoignages de nous tous qui avons été ébranlés", explique mercredi 6 octobre sur franceinfo Laetitia Atlani-Duault, anthropologue, membre du conseil scientifique et spécialiste des crises humanitaires, fondatrice et présidente de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam.

La plateforme "Histoires de crise". (HISTOIRES DE CRISE / CAPTURE D'ECRAN)

Ces témoignages peuvent être "des textes, des photos, des vidéos, de la musique. On pourra tout poster et tout sera accessible à tous. Il y a un vrai enjeu de transparence", ajoute Laetitia Atlani-Duault. Cela peut être des histoires personnelles ou collectives, des instants de vie, "heureux comme tristes, étonnants comme attendus, anodins ou surprenants". Les témoignages peuvent être anonymes ou nominatifs.

Une "mémoire collective de la pandémie"

La matière qui sera récoltée aura pour vocation à servir la recherche pour comprendre comment chacune, chacun de nous a traversé le temps du Covid et quelles leçons, sur nous-mêmes et sur les autres, nous pouvons tirer de cette expérience pour sortir renforcés de cette épreuve et nous préparer aux crises à venir.

"Histoires de crise" permet aussi de partager, lire, regarder les expériences et témoignages postés par d'autres. Le site se veut "un outil facile d'usage qui permette à chacun de venir déposer sa pierre à l'édifice de la mémoire collective de la pandémie."

L'Institut Covid-19 Ad Memoriam est un institut d'Université de Paris et de l'Institut de recherche pour le développement. Il a pour objectif de constituer un "lieu de mémoire" numérique de la pandémie.