Covid-19 : "Un test de moins de 24 heures" pour les voyageurs non vaccinés de retour d'Espagne et du Portugal

"Un test de moins de 24 heures" sera à faire au retour d'Espagne et du Portugal pour les voyageurs non vaccinés contre le Covid-19, une mesure qui "devrait entrer en vigueur ce week-end", a annoncé Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, jeudi 15 juillet sur franceinfo.

>> Suivez les dernières informations sur la pandémie de Covid-19 dans notre direct

Les pays ibériques, l'Espagne et le Portugal, font face à une nouvelle flambée de l'épidémie du Covid-19. Le gouvernement recommande d'éviter ces deux pays cet été. "J'ai fait cette recommandation de responsabilité individuelle", mais "on peut il aller notamment quand on est vacciné", a-t-il précisé.

"Il y aura pour ceux qui ne sont pas vaccinés quand ils reviennent de ces pays, Espagne et Portugal, parce que la situation y est difficile, un test de moins de 24 heures à faire. La mesure devrait entrer en vigueur ce week-end", a-t-il indiqué.

Jusque-là, il fallait un résultat de test PCR négatif de moins de 72 heures ou d'un test antigénique de 48 heures était jusqu'à présent nécessaire pour revenir d'Espagne et du Portugal. Le secrétaire d'Etat a précisé qu'il n'y aura pas d'isolement obligatoire pour les voyageurs en provenance des pays d'Europe.