VIDEO. Covid-19 : "Penser qu'on puisse seulement confiner les vieux est une fausse bonne idée", juge le professeur Rémi Salomon

"Penser qu'on puisse seulement confiner les vieux et laisser les autres mener une vie normale est une fausse bonne idée. On aurait une explosion de l'épidémie" de Covid-19, juge mardi 2 février sur franceinfo le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Il réagit ainsi aux propos de Bernard Tapie qui, dimanche sur France 2, a notamment appelé à l'auto-isolement des sujets à risques du Covid-19, "on n'a pas besoin qu'ils [les jeunes] se protègent si on respecte les règles".

Bernard Tapie, qui avait évoqué les pensées suicidaires de nombreux adolescents et jeunes adultes, "a raison de tirer le signal d'alarme", au sujet de la situation psychologique et sociale des jeunes après un an de pandémie, estime toutefois Rémi Salomon. Un isolement des plus âgés ne serait pas efficace car "les sujets âgés font déjà très attention. Les très âgés qui ne sont pas autonomes, on ne peut pas les isoler totalement, ils sont dépendants des cinq millions d'aidants", explique le médecin.

"On a des gens de 57 ans qui vont en réanimation. La moitié des patients en réanimation ont moins 62 ans. Il faut donc dire que si l'épidémie monte beaucoup, cela remplira les réanimations", précise Rémi Salomon.