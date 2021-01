VIDEO. Covid-19 : "On ne voyage plus", martèle le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian

Invité de l'émission Questions politiques sur France Inter, franceinfo Canal 27 et du journal Le Monde dimanche 24 janvier, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a répété à plusieurs reprises : "On ne voyage plus", à la question de savoir s'il était encore possible de se rendre à l'étranger, y compris au sein de l'Union européenne.

"Les frontières hors Europe sont fermées depuis le 18 mars 2020. Cette protection des frontières est acquise depuis longtemps", a rappelé le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, précisant qu'il y a "une exception" pour "le retour des résidents européens et français sur leur territoire. Et désormais, il leur faut faire un test PCR avant de prendre l'avion et à la fin de la septaine."

Par ailleurs, depuis la nuit de samedi à dimanche, présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) dans les ports et aéroports français. Ce test, en revanche, n'est pas réclamé pour les personnes se déplaçant au sein de l'Union européenne en voiture ou en train. Mais là aussi, la recommandation est claire : "On ne voyage pas", a lancé Jean-Yves Le Drian. "Si vous allez à l'étranger, il faut le faire pour des raisons extrêmement impératives", a demandé Jean-Yves Le Drian.