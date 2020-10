VIDEO. Covid-19 : "Nos blocs opératoires fonctionnent à plein" pour rattraper les opérations déprogrammées, explique le directeur général de l'AP-HP

"Nos blocs opératoires fonctionnent à plein aujourd'hui" afin de rattraper les opérations "qui auraient pu avoir lieu" plus tôt et qui avaient été déprogrammées lors du pic de l'épidémie de Covid-19, a déclaré lundi 5 octobre sur franceinfo Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, invitant les patients à ne pas reporter à plus tard leurs opérations.

"On a passé le printemps à orienter 100% de nos hôpitaux sur le Covid, explique le directeur général de l'AP-HP, en affectant le personnel qui était sur d'autres spécialités, les chirurgiens, les infirmières, les anesthésistes à prendre en charge le Covid. En cette période, on rattrape le retard provoqué sur certaines maladies, donc nos blocs opératoires fonctionnent à plein aujourd'hui d'opérations qui auraient pu avoir lieu en mars, avril, mai ou juin", a-t-il ajouté.

"Ne vous déprogrammez pas seuls"

Contrairement au printemps, en plein pic de l'épidémie du Covid-19, "on déprogramme peu aujourd'hui", mais "le risque est d'avoir à déprogrammer beaucoup", d'où les nouvelles mesures de restriction annoncées par le gouvernement, a-t-il dit. "Il est important de prendre des mesures suffisamment tôt."

Martin Hirsch alerte les patients à continuer à se faire suivre : "Parfois, on voit que des patients, par crainte et pour ne pas nous embêter, se déprogramment tout seuls. Il ne faut pas qu'ils le fassent. Ce sont les médecins qui ajustent."