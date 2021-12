En raison du Covid-19, "il y a des contraintes plus fortes", pour les Français de l'étranger qui résident "dans des pays classés écarlates", et qui souhaitent rentrer en France pour les fêtes, a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre chargé du Tourisme et des PME, vendredi 17 décembre sur franceinfo.

"Cela concerne par exemple l'Afrique du Sud parce qu'on a détecté Omicron pour la première fois là-bas", a-t-il précisé. "Il y a une quatorzaine stricte de dix jours qui empêche de venir juste pour les fêtes", a indiqué le ministre. "C'est pour ça qu'on continue à être à leurs côtés à tous égards puisqu’ils ont été éloignés, donc on a mis en place beaucoup d'aides", a-t-il affirmé.

Certains vaccins non reconnus en France

"Être Français hors de France dans cette période, ça a été plus compliqué que d'ordinaire". Le ministre a ajouté que les Français de l'étranger vaccinés avec des vaccins non reconnus par l'OMS et par l'Europe étaient considérés "comme non vaccinés, ça signifie qu'ils doivent se soumettre à des tests". C'est le cas, par exemple, pour ceux installés en Russie qui ont reçu le vaccin Sputnik V. "Le pass sanitaire, ce n'est pas que le vaccin, c'est aussi les tests", a-t-il modéré.

Par ailleurs, le ministre est revenu sur le cas des Français installés au Royaume-Uni. Pour ceux "qui veulent visiter leurs proches ici en France, [ils] n'ont pas besoin de produire un motif impérieux, ils sont en eux-mêmes un motif impérieux", rappelle Jean-Baptiste Lemoyne. Les mesures "s'appliquent également à leur conjoint, à leurs enfants. C'est très important parce que le conjoint peut être Britannique, mais on emporte naturellement toute la famille", a précisé le ministre.

