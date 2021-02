VIDEO. Covid-19 : "Je crois qu'il faut réfléchir au monde d'avec le virus", affirme le président du Medef

"On parle beaucoup du monde d'après, je crois qu'il faut réfléchir au monde d'avec le virus. On ne peut pas se dire qu'on va confiner trois fois, quatre fois, cinq fois en arrêtant la vie tout simplement", a déclaré jeudi 11 févrer Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, sur France Inter.

"La santé selon l'OMS, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un équilibre global y compris psychologique", note Geoffroy Roux de Bézieux. Tout en étant prudent quant à l’évolution de l’épidémie de Covid-19, il estime que la décision d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner les Français semble être "la bonne décision".

Fournir "un carnet vaccinal ou un test négatif" n'est "pas absurde"

Interrogé sur la mise en place d'un passeport vaccinal, d'un carnet vaccinal ou bien de QR code pour les personnes vaccinées, Geoffroy Roux de Bézieux estime que ce type de dispositifs "n'est pas une atteinte à la liberté, c'est tout simplement protéger les autres". Le président du Medef prend l'exemple du carnet vaccinal pour mettre ses enfants à la crèche ou encore la preuve de la vaccination contre la fièvre jaune pour se déplacer en Guyane. Il poursuit : "Pour moi c'est quelque chose qui pourrait exister mais évidemment, le débat, il faudra l'avoir quand on aura les vaccins."

Geoffroy Roux de Bézieux estime que cela ne lui "paraît pas absurde" de demander "un carnet vaccinal ou un test négatif" pour participer par exemple à des salons où des visiteurs viennent du monde entier.



Il se dit également en faveur de la mise en place de QR code pour ouvrir plus tôt les restaurants (pour prévenir un client qui serait cas contact d'une autre personne présente par exemple). "Si on ne fait pas ça et qu'on rouvre les restaurants quand il n'y a plus la pandémie, je ne sais pas quand on va les rouvrir", conclut Geoffroy Roux de Bézieux.