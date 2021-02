DIRECT. Covid-19 : l'Union européenne veut muscler sa production de vaccins

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: En France, plusieurs dizaines de biotechs se sont lancées dans la recherche contre le Covid-19. Comment fonctionnent-elles, comment sont-elles financées ? Franceinfo s'est rendu dans la société Inotrem, basée à Nancy, qui teste une molécule qui pourrait guérir les personnes malades du virus.









: Plus du tiers des auto-entrepreneurs n'ont pas encore touché le fonds de solidarité du mois de décembre, selon une étude révélée par franceinfo. Ce constat s'explique par le renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude.

: Bonjour @Patrice. Le nombre de tests quotidiens varie notamment (on teste moins le week-end par exemple), donc il est plus sage de regarder le nombre de tests par semaine. Depuis le début de l'année, la France réalise environ deux millions de tests par semaine, selon les données de Santé publique France. Vous pouvez retrouver toutes les données relatives à l'épidémie dans notre tableau de bord.







: On nous parle toujours du nombre de cas positif journalier, mais combien faisons nous de test en France par jour ?

: Commençons par un point sur l'actualité :



Un léger repli à considérer avec prudence. Les chiffres des hospitalisations et entrées en réanimation sur 24 heures sont en recul par rapport à la veille. Les hôpitaux accueillent désormais 27 417 malades du Covid-19, contre 27 634 la veille, avec 1 525 admissions ces dernières 24 heures (+1 931 mardi).



• Si les vagues de froid sont de plus en plus courtes en France (infographie à l'appui), elles n'en sont pas moins difficiles à vivre pour les personnes sans-abri que France 2 a suivi, à Paris. Pas moins de 20 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France.



Le vote a été acquis en soirée par 97 voix pour, dix contre et 9 abstentions. Les députés ont adopté l'article dit "Samuel Paty" du projet de loi contre le "séparatisme", lequel crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion, dans un but malveillant, d'informations relatives à la vie privée.



Le magnat du porno Larry Flynt, fondateur du magazine Hustler, est mort à Los Angeles à l'âge de 78 ans.