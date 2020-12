VIDEO. Covid-19 : "Il faudrait limiter les déplacements entre les régions", demande la députée socialiste Valérie Rabault

"Il faudrait limiter les déplacements entre les régions, il faudrait sans doute y réfléchir", a déclaré mercredi 23 décembre sur franceinfo Valérie Rabault, la députée du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale. Si le nombre de cas de Covid-19 continue de stagner dans le pays, la situation est préocuppante dans certaines régions françaises.

>> Suivez l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

"Pendant quatre semaines, on a vu une baisse du nombre de contaminations, puis on a eu un palier. Et maintenant, on voit que ça redémarre. Selon les régions, ça peut repartir de manière plus ou moins forte", constate la députée du Tarn-et-Garonne. Selon elle, il faut "une vraie stratégie qui soit annoncée. Le gouvernement aurait intérêt à donner les règles du jeu pour le mois de janvier."

Valérie Rabault rappelle que la période de Noël ne doit pas "être un moment de relâchement, ce n'est pas le moment de perdre les bonnes habitudes des gestes barrières". La députée a écarté l'idée de reconfiner comme le fait l'Italie ou une partie de l'Angleterre. "Il y a quand même le couvre-feu tous les soirs. Le Nouvel An obéit aussi au couvre-feu. On est encore dans une phase de restrictions. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien en France", défend Valérie Rabault.