DIRECT. Nouvelle variante du coronavirus : des véhicules en provenance du Royaume-Uni ont de nouveau débarqué à Calais

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Ce variant est sans doute déjà sur notre territoire, mais il ne faut pas céder à la panique selon les autorités. Car ce variant reste détectable grâce aux tests PCR qui visent au moins deux cibles génétiques du virus et car le vaccin qui arrive devrait être efficace. "Ce variant ne semble pas plus résistant aux anticorps produits par les personnes infectées, et il est donc très probable que les vaccins disponibles actuellement seront efficaces pour empêcher sa propagation", affirme Olivier Schwartz.

: "Les mutations peuvent apporter un avantage sélectif au virus. Il aura par exemple de meilleures capacités à se multiplier, et dans le cas présent d’être plus transmissible d’un individu à un autre."



Décrit comme "hors de contrôle" par le gouvernement britannique en raison d'une contagiosité plus importante, il est encore un peu tôt pour l'affirmer selon les spécialistes. En revanche, "il semble que la pathologie provoquée par ce variant n’est pas plus grave que précédemment", précise Olivier Schwartz.

: Déjà clarifions une chose : il s'agit d'un variant du virus et non d'une nouvelle souche. "Parler de variant est plus logique. Il n’y a qu’une seule souche du Sars-CoV-2 découverte jusqu'à présent", assure à franceinfo Etienne Simon-Lorière, responsable d'unité à l'Institut Pasteur. Il est apparu mi-septembre dans le Kent mais a été formellement identifié le 13 décembre par le consortium Covid-19 Genomics UK (COG-UK), qui s’occupe de la surveillance et du séquençage des mutations du Sars-CoV-2 au Royaume-Uni.

: "B.1.1.7" ou "VUI-202012/01" (pour Variant Under Investigation n° 1 du mois de décembre 2020). Un nom barbare pour nommer une variante du Covid-19 qui effraie tout le monde et qui s'est propagé au Royaume-Uni durant le mois de décembre. Avec mon collègue Louis San, on a essayé d'expliquer d'où vient ce variant et quelles peuvent être ses conséquences.







(MI NEWS / NURPHOTO / AFP)



: Le port anglais de Douvres a annoncé sur son site sa réouverture hier soir pour le trafic sortant vers la France à la suite d'un accord trouvé entre Paris et Londres pour permettre aux chauffeurs de poids lourds de quitter le Royaume-Uni s'ils présentent un test Covid négatif.

: On débute ce direct par un premier point sur l'actualité de cette journée.



Le port anglais de Douvres a rouvert pour le trafic sortant vers l'Hexagone, quelques heures après certaines levées des restrictions par la France des flux en provenance du Royaume-Uni. Un test PCR négatif de moins de 72 heures est désormais nécessaire pour rentrer sur le territoire français. Les chauffeurs routiers seront eux testés quand ils quitteront le sol britannique.



• Olivier Véran a annoncé hier soir sur TF1 que le texte qui fait craindre à l'opposition une vaccination obligatoire ne sera pas présentée au Parlement "avant d'être sorti de la crise".





Un peu de 12 000 nouveaux cas sont comptabilisés par Santé publique France pour les dernières 24 heures, chiffre comparable à la semaine passée. Mais les nouvelles sont plus inquiétantes du côté des admissions à l'hôpital.



Une grande battue sera organisée à partir de 9 heures pour retrouver Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans portée disparue dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre à Cagnac-les-Mines, près d'Albi.