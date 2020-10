VIDEO. Covid-19 : Emmanuel Macron décrète un couvre-feu de 21 heures à 6 heures en Ile-de-France et dans huit métropoles pour au moins 4 semaines

Emmanuel Macron serre la vis, alors que la France vit la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Lors d'une allocution mercredi 14 octobre, le président de la République a annoncé qu'un couvre-feu sera instauré à partir de samedi en Ile-de-France ainsi que dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse.



Il sera instauré entre 21 heures et 6 heures du matin, et durera au moins quatre semaines, a précisé Emmanuel Macron, qui espère pouvoir le faire durer six semaines, jusqu'au premier décembre. Le gouvernement n'a le droit de prononcer un couvre-feu que pour quatre semaines, a expliqué le chef de l'Etat, mais le gouvernement compte demander au Parlement de le prolonger jusqu'au 1er décembre, le portant donc à six semaines. "C'est le temps qui nous paraît utile", a-t-il dit.

"Il y aura des contrôles et des amendes"

"L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à fonctionner, à travailler à ce que les écoles, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce que nos concitoyens puissent travailler normalement, à ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités", a déclaré Emmanuel Macron.

"Il y aura des contrôles et il y aura des amendes", a enfin confirmé le président. Elles seront de 135 euros. "En cas de récidives, c'est 1 500 euros", a rappelé Emmanuel Macron, ajoutant que les forces de police seront mobilisées "de manière proportionnée" et "localement".