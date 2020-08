VIDEO. Covid-19 : des établissements scolaires pourront être fermés "d'un jour à l'autre" en cas de nécessité, prévient Jean-Michel Blanquer

"Pour les jours et semaines qui viennent, que ce soit à Marseille, Paris ou le reste de la France, nous sommes mis en situation de réactivité totale de sorte qu'un jour sur l'autre, vous pourrez avoir une fermeture d'école, de collège ou de lycée", en cas de nécessité, a annoncé sur France Inter jeudi 27 août Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.

Le ministre a assuré que le gouvernement regarderait "très attentivement chaque école, chaque collège et chaque lycée" afin d'être "capable de fermer, ou de ne pas ouvrir, non pas de manière globale pour tout Marseille ou pour tout Paris, mais de manière ciblée pour tel ou tel établissement". Mais pour l'heure, le ministre l'a assuré "à ce stade" il n'y a pas d'exception.

Paris et Marseille, villes les plus concernées

À quelques jours de la rentrée scolaire marquée par la crise sanitaire du coronavirus, Jean-Michel Blanquer a précisé les conditions du protocole sanitaire qui s'appliquera la semaine prochaine, expliquant que celui-ci pourra être adapté au cas par cas, en lien avec l'évolution de l'épidémie. À Paris et Marseille, "les deux villes de France les plus concernées par la circulation du virus, le protocole sanitaire qui vaut partout s'applique, on peut accentuer certains aspects pour tenir compte de la circulation du virus, notamment en matière de brassage d'élèves", a expliqué le ministre. Jean-Michel Blanquer a indiqué qu'"il y a des recommandations qui peuvent devenir des obligations dans certains cas".