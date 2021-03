Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire de l'Hexagone.

Les établissements scolaires vont refermer leurs portes pour "freiner" la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. L'exécutif s'y est résolu et Emmanuel Macron a annoncé, lors de son allocution mercredi 31 mars, que les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines, à partir du lundi 5 avril. Après une semaine de cours à distance, les vacances scolaires de printemps, unifiées sur tout le territoire français, commenceront le 12 avril pour s'achever deux semaines plus tard, le 26 avril.

>> Retrouvez l'intégralité de l'allocution du chef de l'Etat et des annonces

Mais cette rentrée ne sera pas la même pour tous. Elle se fera "en physique" pour les écoles maternelles et primaires, "en distanciel" pour les collèges et lycées, a détaillé le président. Les collégiens et les lycéens retourneront dans leur établissement la semaine du 3 mai, "avec des jauges adaptées".

"C'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus"

"Je sais que cette réorganisation implique des changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a plaidé le chef de l'Etat. Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel.

Comme au printemps dernier, lors du premier confinement, les enfants des soignants et de quelques autres professions seront accueillis dans les établissements la semaine du 5 au 10 avril, de même que les enfants en situation de handicap, dans le secteur médico-social, a précisé Emmanuel Macron.