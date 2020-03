VIDEO. Coronavirus : le ministre de l'Economie demande un changement de réglementation pour éviter que les compagnies aériennes fassent voler leurs avions à vide

L'épidémie de coronavirus fait tousser l'économie mondiale et affecte l'ensemble du tissu économique. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a affirmé, lundi 9 mars, avoir demandé à la Commission européenne que les compagnies aériennes n'aient pas à faire voler leurs avions à vide pour garder leurs créneaux de vol, dénonçant "une réglementation totalement absurde dans les circonstances actuelles".

Ces créneaux sont attribués aéroport par aéroport aux compagnies aériennes et doivent être utilisés à 80 % minimum, sous peine d’être supprimés d’une année sur l’autre, explique le quotidien régional Ouest-France. "C’est le jeu du use it or lose it (utilise-le ou perds-le), dans le jargon aérien", commente le journal.

Bruno Le Maire a également indiqué que les représentants de trois secteurs (automobile, transports aériens, mode et luxe) seraient prochainement reçus au ministère de l'Economie.