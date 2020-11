VIDEO. Coronavirus : "Il y a une amorce de fléchissement" de l'épidémie, concède avec prudence Martin Hirsch (AP-HP)

"Il y a une amorce de fléchissement" de l'épidémie de Covid-19 dans la région Île-de-France, a concédé avec prudence Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur France Inter lundi 9 novembre.

La veille, le ministre de la Santé Olivier Véran avait évoqué sur France Inter un "frémissement" et "une forme de ralentissement" dans la progression de l'épidémie.

En Île-de-France, il y a huit jours, "on voyait, en moyenne, 110 entrées en réanimation et 500 hospitalisations par jour. Ces quatre derniers jours, on voit plutôt 80 entrées en réanimation, 400 hospitalisations par jour", a comparé Martin Hirsch. "On est prudent dans les termes, parce qu'on a eu un peu de répit fin septembre, et on a vu [l'épidémie] redémarrer en octobre."