VIDEO. Coronavirus Covid-19 : "Le gouvernement a été extrêmement léger", juge Jordan Bardella

"Le gouvernement a minimisé les risques", a déclaré Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national (RN) et député européen, mardi 3 mars sur franceinfo, à propos du coronavirus Covid-19. "On aurait pu rétablir les frontières", a-t-il ajouté.

"Le coronavirus n'est pas arrivé en France par l'opération du Saint-Esprit. Lorsqu'il est apparu il y a quelques semaines en Chine, on aurait pu d'ores et déjà rétablir des contrôles aux frontières et limiter les vols commerciaux avec notamment la Chine", a estimé Jordan Bardella.

Nous avons pointé un certain nombre d'incohérences. La première de cette incohérence a été de refuser tout contrôle aux frontières. Jordan Bardella à franceinfo

"Au poste-frontière de Menton, par exemple, qui est le poste-frontière au niveau de Vintimille entre la France et l'Italie, alors que manifestement de l'autre côté de la frontière, on était face à un foyer d'épidémie majeure avec des villes confinées, on continue de faire entrer des voitures sans aucun contrôle", a affirmé Jordan Bardella. "Évidemment vous ne pouvez pas arrêter le virus aux frontières. Mais vous en ralentissez de manière significative la progression."

"Aucun principe de précaution n'a été pris et que lorsque vous ne communiquez pas, évidemment, vous alimentez la psychose et vous laissez des peurs légitimes se développer", a insisté le vice-président du RN. "Le gouvernement a été extrêmement léger. D'abord dans la communication. Vous en savez quelque chose, vous des symptômes ? C'est très, très compliqué de distinguer ces symptômes des symptômes de la grippe, d'avoir des informations", a conclu Jordan Bardella.