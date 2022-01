BRUT

Le 18 janvier 2020, les journaux télévisés français parlaient du Covid-19 pour la première fois, "un mystérieux virus de la même famille que le SRAS" qui, à ce moment-là, avait déjà contaminé, selon les autorités chinoises, 45 personnes dans le pays, "un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques". Deux jours plus tard, la Chine confirme que le virus se transmet bien d’homme à homme. Très vite, en France, des affiches font leur apparition dans les aéroports : "Pour les personnes qui rentrent de Chine, en cas de fièvre et de toux, il est recommandé de porter un masque et de contacter immédiatement le Samu."

Le 23 janvier 2020, des images montrant des millions d'habitants placés en quarantaine en Chine font le tour du monde. "Les autorités chinoises ont bouclé ce matin trois villes dont Wuhan, le foyer de l’épidémie de pneumonie qui a fait 18 morts et plus de 634 malades en Chine, les habitants ne peuvent plus partir sauf autorisation exceptionnelle", pouvait-on entendre au journal télévisé de 20 heures, sur France 2. Routes bloquées, Wuhan sous cloche, le monde entier est alors en apnée face à ces images inédites.

Le 24 janvier 2020, un premier cas de Covid-19 est détecté sur le territoire français, au CHU de Bordeaux. Et puis, la suite...