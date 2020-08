VIDEO. Canicule et coronavirus : voici les signes qui doivent vous alerter

Attention aux fortes chaleurs ! C'est le message de Santé publique France, qui diffuse des messages de prévention en période de canicule. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes et les jeunes enfants sont plus particulièrement concernés. Mais tout le monde doit être vigilant.

Les signes qui doivent vous alerter sont les suivants : crampes, fièvre supérieure à 38 °C, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges, nausées… Si vous présentez ces symptômes, rafraîchissez-vous. Et en cas de malaise dont vous seriez témoin, composez immédiatement le 15.

Les autorités rappellent également que la canicule ne doit pas faire oublier les gestes barrières utiles pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui sévit toujours en France : port du masque, lavage des mains, distanciation physique…

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le numéro suivant : 0800 06 66 66 ou vous connecter sur le site du ministère de la Santé.